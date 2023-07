Emmanuel Macron convie l'ensemble du gouvernement à un diner à l'Élysée mardi soir

Un dernier dîner avant les vacances ? Ou une dernière réunion du gouvernement Borne 2 avant sa recomposition ? Le président de la République réunira mardi soir à l'Élysée l'ensemble des ministres et secrétaires d'État pour un diner, ont appris TF1 et LCI ce lundi. Ces réceptions, avec conjoints et conjointes, sont traditionnelles avant la coupure estivale, mais cette année cette réunion devrait être un peu particulière, les membres du gouvernement étant toujours suspendus à la décision d'Emmanuel Macron de remanier ou non son équipe.