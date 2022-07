Emmanuel Macron dans les Pyrénées ce jeudi pour suivre la 18e étape du Tour de France

Le chef de l'État montera à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées) dans le véhicule du directeur du Tour pour suivre la fin de cette ultime et peut-être décisive étape de montagne. Il assistera ensuite à la remise des prix à la station d'Hautacam. Emmanuel Macron avait suivi, l'an dernier, quasiment la même étape pyrénéenne, entre Pau et Luz-Ardiden. Avant, à son arrivée à Argelès-Gazost, à une trentaine de kilomètres de Tarbes, Emmanuel Macron ira à la rencontre des quelque 3000 habitants et des estivants, et échangera avec "les acteurs du pastoralisme pyrénéen".