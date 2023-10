"Un besoin de sécurité" : Emmanuel Macron défend l'implantation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie

Recréer du lien avec les populations et répondre au "problème de sécurité partout". C'est le but affiché par Emmanuel Macron, lundi 2 octobre, lors d'une interview pour France 3. Interrogé sur la chaîne du service public, le président français est revenu sur l'implantation annoncée à travers le pays de 238 nouvelles brigades de gendarmerie d'ici 2027. "C'est un besoin du pays tout entier, de nos territoires particulièrement. C'est un besoin de sécurité et d'ordre", a assuré le chef de l'État.

Regrettant la fermeture de "plusieurs centaines de brigades" de gendarmeries ces "20 dernières années", il a estimé qu'il y avait de l'insécurité en France "parce qu'il n'y a pas assez de présence". "Beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans nos petits villages disent qu'ils ne voient plus de gendarmes", a assuré Emmanuel Macron avant de répéter : "Nous avons un problème de sécurité partout dès qu'il n'y a pas de présence. C'est pour ça qu'il fallait en remettre".