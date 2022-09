Emmanuel Macron demande aux diplomates d'être "plus réactifs" sur les réseaux sociaux

Il veut combattre les "propagandes anti-françaises" et "combattre les narratifs mensongers, les informations fausses et défendre la réalité de notre action". Ce jeudi 1er septembre lors d'un discours prononcé devant les diplomates français, Emmanuel Macron les a appelés à être "plus réactifs" sur les réseaux sociaux pour mieux riposter aux attaques que subit la France. "Notre pays est souvent attaqué et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations", a déclaré le chef de l'État.