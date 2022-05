Emmanuel Macron effectue son premier déplacement officiel en Allemagne, une tradition depuis Nicolas Sarkozy

Depuis la tradition instaurée par Nicolas Sarkozy, à ceux qui s'émouvaient dès 2007 d'y voir une allégeance de la France envers l'Allemagne, le porte-parole de la chancellerie avait alors rappelé qu'Angela Merkel s'était, elle aussi, rendue en France, en novembre 2005, pour rencontrer le président Jacques Chirac très peu de temps après son investiture. Tous ces déplacements ont à chaque fois pour but d'affirmer l'importance du lien entre la France et l'Allemagne dans la construction de l'Union européenne, et son importance dans sa consolidation lorsqu'elle est frappée par des crises comme la guerre en Ukraine.