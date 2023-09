Emmanuel Macron en Corse, un pas supplémentaire vers une autonomie de l'île ?

À l'heure actuelle, la droite corse et les indépendantistes de Core in Fronte contredisent l'optimisme élyséen. Paul-Felix Benedetti, leader de Core in Fronte, a annoncé qu'il ne participerait pas au dîner avec le président Macron mercredi soir, jugeant ces déclarations de la présidence sur un possible accord "contraire aux attentes des Corses". "Il n'y aura pas d’accord" entre élus insulaires nationalistes et de droite, a renchéri auprès de l'AFP Jean-Martin Mondoloni, président du groupe de droite d'opposition. "Nous demandons à 'adapter' la loi, les nationalistes veulent l'adopter'. Les points de vue sont tellement distants qu'on ne peut pas nous faire injonction de nous entendre avant que le président n'arrive", a-t-il insisté.