Emmanuel Macron en Guyane : 8 chiffres pour comprendre le fléau de l'orpaillage illégal et son ampleur

Emmanuel Macron se rend en Guyane à partir de lundi, mettant la lutte contre l'orpaillage illégal au cœur de sa visite. L'État français met beaucoup en œuvre, humainement et financièrement, pour lutter contre ce fléau qui ravage les terres et la population. Voici huit chiffres pour comprendre l'ampleur et la gravité du phénomène.

Après Elisabeth Borne fin 2023, au tour d'Emmanuel Macron de se rendre en Guyane et d'évoquer le fléau de l'orpaillage illégal qui sévit dans le département d'outre-mer. Depuis 2008 et le début de l'opération Harpie pour lutter contre la ruée vers l'or venue des voisins brésilien et surinamais, l'État français a un peu endigué mais n'a pas réussi à complétement éradiquer le phénomène, meurtrier et destructeur de la faune et la flore locale. Voici huit chiffres qui permettent de comprendre l'ampleur et les problèmes posés localement par l'orpaillage illégal.

300

C'est le nombre de sites illégaux présents sur le territoire guyanais. "Alors qu’il y avait 600 chantiers avant 2010, aujourd’hui, il n’y en a plus que 300. Le chiffre est stable depuis trois ans", se félicitait l’adjudant-chef Frédérico dans un bilan de l'orpaillage illégal en Guyane dressé il y a quelques jours.

7200

Ils seraient plus de 7000 chercheurs d'or clandestins à opérer en Guyane, majoritairement venus des pays voisins. "Ils viennent essentiellement du Brésil, à hauteur de 95% environ selon nos estimations. Les 5% qui restent proviennent de toute la plaque sud-américaine. Peu sont guyanais", a expliqué à franceinfo Jean-Christophe Sintive, commandant de la gendarmerie de Guyane.

7

Il s'agit du nombre de tonnes d'or extraites des sols et terres guyanaises chaque année, selon les derniers chiffres. Toujours auprès de franceinfo, Jean-Christophe Sintive estimait "qu'en 2022, sept tonnes d'or avaient été orpaillées illégalement, et qu'en 2021 c'étaient dix tonnes".

13

13 tonnes de mercure sont déversées chaque année dans la nature en Guyane par les orpailleurs illégaux. Le métal est utilisé pour agglomérer les paillettes d'or. Interdit en France depuis 2006, il pollue les eaux et les sols et crée de graves problèmes de santé dans la population locale. Selon des chiffres disponibles sur le site de WWF, les orpailleurs utiliseraient en moyenne 1,3 kg de mercure pour récupérer 1 kg d’or.

60

Aujourd'hui, un gramme d'or est vendu 60 euros ; deux fois plus qu'en 2019. Cette hausse du prix de l'or explique en partie l'intérêt et la persévérance des orpailleurs à opérer en Guyane. Surtout, malgré la pression de l'armée française pour leur rendre la vie dure, le cours de l'or continue de rendre rentable l'orpaillage illégal.

70

En millions d'euros, c'est le montant du budget alloué chaque année par l'Etat français à l'opération Harpie chargée de lutter contre l'orpaillage illégal. Environ 1000 missions de lutte contre l’orpaillage illégal sont menées chaque année, au quotidien elles impliquent 50 à 60 gendarmes et 200 à 300 militaires des Forces armées en Guyane (FAG). Certains y laissent leur vie : le 25 mars 2023, le major du GIGN Arnaud Blanc a été tué en opération.

225

225 personnes ont été placées en garde à vue l'année dernière pour orpaillage illégal, arrêtées dans le cadre de l'opération Harpie.

61,6

En millions d'euros, c'est le montant du matériel saisi en 2023 par les autorités françaises aux orpailleurs illégaux. Il s'agit par exemple de pirogues, de pompes ou encore de carburant. "Les quads, pirogues et moteurs réattribués aux militaires des FAG et de la gendarmerie rendent la mission réalisable et sapent le moral des garimpeiros [chercheurs d'or clandestins, ndlr]", lit-on dans un document dressant un bilan de la lutte contre l'orpaillage diffusé le 10 mars dernier. En 2022, l'équivalent de 35,7 millions d'euros de matériel avait été saisi.