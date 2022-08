"Fin de l’abondance" et "de l’insouciance" : les mots d'Emmanuel Macron ne passent pas à gauche

Ces propos ont fait bondir les parlementaires et dirigeants de gauche. "Non mais on rêve ! Comme si les Français avaient manqué de soucis et s'étaient trop gavés. 10 millions de Français pauvres à cause de l'insouciance du président Macron et de la prédation des riches", a réagi le député et secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel. "10 millions de pauvres, 8 millions de Français à l'aide alimentaire, 4 millions de mal logés, elle a fière allure, l'abondance...", a ajouté l'adjoint communiste à la mairie de Paris, Ian Brossat.

Pour la députée écologiste Sandrine Rousseau, "il n’y a jamais tellement eu d’abondance. Il y a eu de l’enrichissement, de la destruction, de l’extraction au-delà des limites de la planète et de beaucoup d’humains. Un des principaux responsables de cela s’appelle libéralisme. Que ferez-vous Emmanuel Macron contre cela ?"