Le futur Premier ministre en sera chargé : qu'est-ce que la planification écologique souhaitée par Macron ?

Sur la mobilisation des citoyens, le ministre en charge "de la planification écologique territoriale" pourrait avoir un rôle clé, car "derrière le mot planification, les gens peuvent voir ce qui semble être une organisation administrative faite depuis Paris, or il ne s'agit pas uniquement de cela", assure-t-il. Ce ministre devra gérer "l'agenda de décentralisation massive", et œuvrer pour "changer nos moyens de se déplacer au quotidien", "réinvestir sur le fluvial et le fret ferroviaire", "accélérer la rénovation des logements, au moins 700.000 par an sur les 5 ans qui viennent", ou encore "agir pour la qualité de l'eau, de l'air, de l'alimentation" avait précisé Emmanuel Macron le 17 avril.

Enfin, le dernier point de la planification écologique doit être la mise en place d'un "suivi exigeant" des objectifs, assorti d'une "crédibilité", pour Sébastien Treyer. "Si on n'arrive pas à tenir l'objectif, il y aura une sanction, pas forcément au sens d'une pénalité juridique, mais que ce sera sanctionné, de cette façon on crédibilise l'objectif en fin de période", explique-t-il, avant de souligner qu'il "y a eu par le passé trop de plans qui ont fini par échouer, car on n'avait pas de crédibilité sur la sanction". "Le but n'est pas de faire payer dès demain, mais de dire 'vous devez vous mettre en mouvement dès maintenant car le non changement sera sanctionné d'ici à 5, 10, ou 15 ans.'"