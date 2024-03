Emmanuel Macron au 20H de TF1 ce jeudi : ces sujets sur lesquels il est attendu

Le président de la République sera interrogé ce jeudi au 20H de TF1, à l'occasion d'une interview dédiée à l'Ukraine. Accord de sécurité voté à l'Assemblée nationale, déclarations controversées... Que va dire le chef de l'État ?

Un entretien dédié au soutien de la France à l'Ukraine. Deux jours après le vote favorable de l'Assemblée nationale sur l'accord de sécurité entre les deux pays, et à la veille de se rendre en Allemagne pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz et le Premier ministre polonais Donald Tusk, le président de la République est l'invité ce jeudi des 20H de TF1 et France 2. L'occasion pour lui de s'exprimer sur les questions internationales. Que peut-il déclarer ?

Revenir sur l'accord de sécurité voté par les députés

La majorité voulait faire de ce vote non contraignant une clarification. Mardi soir, les députés étaient chargés de s'exprimer sur l'accord de sécurité conclu entre Paris et Kiev pour une durée de dix ans. L'Assemblée nationale a largement approuvé (372 votes pour), à l'exception de La France insoumise et du Parti communiste, qui ont voté contre, et du Rassemblement national, qui s'est abstenu.

Nul doute que le chef de l'État livrera son analyse de ce scrutin public, alors que la majorité ne cesse de cibler le RN. Ces derniers jours, le Premier ministre Gabriel Attal a ainsi accusé le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen de "soutenir davantage la Russie que l'Ukraine". Emmanuel Macron, qui avait signé cet accord de sécurité avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky en février à Paris, devrait y revenir.

S'expliquer sur ses déclarations polémiques

Le président de la République devrait également s'exprimer sur ses récents propos qui ont encore fait grimper la tension entre la France et la Russie. Ces dernières semaines, il a tour à tour indiqué que l'envoi de troupes au sol en Ukraine n'était "pas exclu", appelé les alliés de Kiev à ne "pas être lâches", puis assuré que la France ne devait se mettre "aucune limite" dans son soutien à l'Ukraine.

Des propos, largement contestés en France, loin d'être soutenus à l'international, sur lesquels Emmanuel Macron est attendu. "Le président de la République a toujours été clair sur sa position, depuis le début. Nous avons une position ferme de soutien au peuple ukrainien et à sa capacité à défendre sa souveraineté", a rappelé ce mercredi la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. "Le chef de l'État pourra y revenir."

D'autant que ses déclarations ont obtenu une réponse du Kremlin. Dans un entretien télévisé diffusé mercredi, à quelques jours de l'élection présidentielle russe, Vladimir Poutine a souligné le "ressentiment" d'Emmanuel Macron, en raison selon lui de l'influence grandissante de la Russie en Afrique.

Évoquer son déplacement reporté en Ukraine

Le chef de l'État pourra aussi profiter de son interview pour clarifier l'imbroglio autour son déplacement en Ukraine. D'abord prévu en février pour signer l'accord de sécurité auprès de Volodymyr Zelensky, puis reporté "autour de la mi-mars", ce voyage n'est toujours pas à l'agenda du Président. Le déplacement "interviendra dans les prochaines semaines", a fait savoir l'Élysée dimanche 10 mars.

Pourquoi cette visite est-elle compliquée à organiser ? Est-ce pour des raisons de sécurité, quelques jours après un bombardement proche du convoi du Premier ministre grec à Odessa ? Ou surtout en raison de la volonté d'Emmanuel Macron de ne pas se déplacer les mains vides, et d'y annoncer de nouvelles aides ambitieuses qui tardent à se concrétiser ? Le chef de l'État devrait évoquer le sujet.

Placer la guerre au cœur des élections européennes

En outre, nul doute que le président de la République fera référence aux élections européennes, qui se tiennent dans moins de trois mois (9 juin). Alors que les sondages donnent la liste de son camp largement devancée par celle du Rassemblement national, la majorité ne cesse de placer la guerre en Ukraine au cœur du scrutin, ciblant notamment le parti de Jordan Bardella sur son positionnement dans le conflit en Ukraine.

Emmanuel Macron fera-t-il de même, lui qui a placé l'Europe au cœur de son action à l'Élysée ? Réponse ce jeudi au 20H de TF1.