Emmanuel Macron invite ses opposants à dire "jusqu'où ils sont prêts à aller" pour gouverner sans bloquer

Trois jours après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. Ce mercredi, le président de la République a "pris acte" du vote de ses concitoyens, qui ont décidé de ne pas lui accorder la majorité absolue à l'Assemblée nationale. "Il a manqué une trentaine de députés et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s’élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités textes par textes" "pour agir", a déclaré le chef de l'État. Et pour cela, il a mis un coup de pression à ses opposants, à qui il fait endosser la responsabilité de cette réussite.