Emmanuel Macron mettra en place un "nouveau gouvernement d'action", avec Elisabeth Borne, début juillet

Emmanuel Macron précise que "la base de ces discussions" avec la Première ministre sera le "cadre du projet présidentiel et de celui de la majorité présidentielle qui pourra être amendé ou enrichi". Et ce, avec pour ligne rouge de n'augmenter "ni les impôts ni la dette". Malgré son revers aux élections législatives, Emmanuel Macron n'a pas renoncé à sa réforme des retraites visant à "travailler plus longtemps comme le font tous nos voisins, en tenant compte des conditions de travail et donc des règles de pénibilité, en prenant en compte les carrières longues". C'est, avec la réforme vers le plein emploi, "les deux grandes réformes que nous devons conduire dans la concertation, sans totem ni tabou, mais en gardant un cap d'ambition".

"À mon retour des sommets du G7 et de l'Otan (qui se tient jusqu'à jeudi, ndlr), la Première ministre me soumettra des propositions pour une feuille de route pour le gouvernement de la France sur les prochains mois et les prochaines années, et également pour la composition d'un nouveau gouvernement d'action au service de la France que nous mettrons en place dans les premiers jours du mois de juillet", a-t-il déclaré.