Emmanuel Macron peut-il se nommer lui-même à Matignon ? Les règles qui régissent le choix du Premier ministre

Pour y voir plus clair, TF1info s’est rapproché de son partenaire Les Surligneurs, collectif d’enseignants en droit. Spécialiste du droit constitutionnel, Jean-Pierre Camby note en préambule que rien n’empêche une personne non élue d’occuper la fonction de Premier ministre. "Que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou un autre, ce ne serait pas la première fois", fait remarquer le professeur associé à l’Université de Versailles Saint-Quentin. "La dernière fois que cela s’est produit, c’était avec la nomination à ce poste de Dominique de Villepin en juin 2005", dixit le spécialiste.

Si sur ce point, les choses sont claires, certaines questions apparaissent en revanche plus délicates à trancher. Quid, par exemple, de la nationalité du pensionnaire de Matignon ? "La question n’est pas résolue par les textes", reconnaît Jean-Pierre Camby. "Ils sont pour ainsi dire muets à cet égard : le président nomme le Premier Ministre, sans contreseing. On peut toutefois supposer que la personne doit être éligible, donc majeure et en capacité de voter. La pratique et la logique condamnent la nomination d’une personne étrangère, mais n’est pas mise sur la table la question d’une personne binationale, par exemple."