Consommation de drogue : Emmanuel Macron veut rendre les amendes immédiatement payables en liquide ou par carte bancaire

Le paiement des amendes forfaitaires pour consommation de drogue doit pouvoir être "immédiat, par carte bancaire ou en liquide", a affirmé Emmanuel Macron, dans un entretien au quotidien La Provence publié dimanche soir sur le site du journal, à la veille d'une visite de trois jours à Marseille, pour l'acte II du plan "Marseille en grand".

Estimant "inacceptable" qu'avec les règlements décalés par télépaiement, seules 35% de ces amendes soient effectivement réglées, le chef de l'État précise avoir demandé au ministre de l'Intérieur "de préparer un décret pour la fin de l'été" et que d'ores et déjà "on a commencé à équiper les agents de 5000 terminaux de paiement".

"Nous devons trouver les moyens d'être plus efficaces", plaide Emmanuel Macron, à la veille de son déplacement de trois jours dans la cité phocéenne pour l'acte II du plan "Marseille en grand" qu'il avait annoncé le 1ᵉʳ septembre 2021 pour venir aider une ville gangrénée par la pauvreté, les problèmes de logement et les trafics de stupéfiants. "On ne peut pas déplorer le trafic de drogue si on a des consommateurs", poursuit le chef de l'État auprès du quotidien régional : "Les gens qui ont les moyens de consommer de la drogue parce qu'ils trouvent cela récréatif, il faut qu'ils comprennent qu'ils nourrissent des réseaux et qu'ils ont une complicité de fait".