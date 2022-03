Retraite : quelles différences entre la réforme proposée par Emmanuel Macron en 2017 et son projet en 2022 ?

Il y a cinq ans dans son programme, l'ancien ministre de l'Économie indiquait qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ à la retraite, qu'il ne procéderait à aucune revalorisation du niveau des pensions, supprimerait les régimes spéciaux et mettrait en place un système universel où un euro cotisé donnerait le même droit à pension pour tous.

Mais déjà en novembre 2021, le chef de l'État était revenu sur sa réforme de 2017 et notamment sur l'âge de départ, jugeant aujourd'hui nécessaire de "travailler plus longtemps, en [le] repoussant". La faute, selon lui, aux prévisions trop optimistes avant son élection, qui lui faisaient affirmer à l'époque que "le problème des retraites [n'était] plus un problème financier". "Cette situation a changé (...) il y a maintenant un problème de financement", admettait-il. Tout au long du quinquennat, il a changé d'avis à ce sujet, évoquant tour à tour "un système de décote" puis "un accord sur la durée de cotisation" avant de trancher en faveur d'un "âge pivot" assorti d'un bonus-malus.