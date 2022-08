Macron prolonge sa visite en Algérie et signera samedi un accord de "partenariat renouvelé" avec Tebboune

Il s'agira d'"un partenariat nouveau pour et par la jeunesse", a anticipé le président français, annonçant d'ores et déjà l'acceptation de 8000 étudiants algériens de plus cette année en France. Ils rejoindront un contingent annuel de 30.000 jeunes. Les deux pays sont pourtant en froid depuis plusieurs mois. En effet, en plus du dossier épineux de la colonisation, l’enjeu des visas a tendu les relations diplomatiques. Paris a décidé à l’automne 2021 de diviser par deux le nombre de visas octroyés en Algérie, jugée pas assez prompte à réadmettre ses ressortissants expulsés en France.