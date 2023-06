Emmanuel Macron récompense deux de ses anciens ministres de l'ordre national du Mérite

L'ordre national du Mérite récompense les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. Il comprend trois grades (chevaliers, officiers, commandeurs) et deux dignités (grands officiers et grand-croix). Pour faire partie des heureux élus il faut avoir des mérites distingués dans l'exercice, pendant au moins 10 ans, d'une fonction publique, civile ou militaire ou d'une activité privée ; ou être proposé par un ministre, après étude d'un dossier constitué à la demande d'une administration centrale, d'un préfet, d'une association, d'une personnalité politique (maire, député, etc.) ou d'un groupe d'au moins 50 personnes (pour l'initiative citoyenne). Ces promotions ont lieu deux fois par an, en mai et en novembre.