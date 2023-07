Emmanuel Macron s'exprimera d'ici la fin de la semaine, pour dire quoi ?

Enfin, le chef de l'État se projettera et mettra le cap sur la rentrée. À l'automne, il faudra faire passer de nouveaux textes à l'Assemblée nationale, où faute de majorité absolue, Elisabeth Borne sera de nouveau dans une position tout aussi acrobatique qu'en 2022, avec un budget à faire passer au forceps, sans doute au prix de nouveaux 49.3 à répétition. En plus, le gouvernement ne devrait pas vraiment pouvoir compter sur l'aide de partis d'opposition, malgré la volonté de rassemblement du chef de l'État, qu'il rappellera. Les plus enclins à l'aider il y a encore quelques mois, les Républicains, entendent peser sur le prochain budget, tout comme sur le projet de loi immigration pour lequel les concertations politiques patinent.