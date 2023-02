Emmanuel Macron samedi au Salon de l'agriculture, avec 2030 en ligne de mire

Le deuxième chantier identifié est la question des pesticides et des produits phytosanitaires. "Le président posera un cadre pour une nouvelle approche" et proposera aux agriculteurs des solutions pour se passer de ces produits. L'objectif du gouvernement, déjà annoncé en 2017, est de réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires. Selon l'Elysée, 20% de l'usage des principaux pesticides a déjà été réduite en France. Enfin, le troisième chantier sera l'invention de l'élevage de demain, qui sera de plus en plus difficile, notamment à cause de la raréfaction des pluies. Aussi, Emmanuel Macron devrait évoquer le renouvellement des générations des agriculteurs, alors qu'en 2030, 50% d'entre eux seront partis à la retraite.