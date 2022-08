Emmanuel Macron se félicite que l'Algérie aide à "la diversification gazière de l’Europe"

"Nous ne sommes pas en compétition avec l'Italie", a assuré Emmanuel Macron, alors que l'Italie et l'Algérie se sont entendus au mois de juillet pour que ce dernier augmente ses volumes de gaz à destination de la botte. "Nous, nous n'allons pas avoir de problème parce que nous dépendons peu du gaz, nous avons accru nos volumes via le gazoduc que nous avons avec la Norvège, nous avons diversifié les choses, nous sommes en train d’avoir un nouveau terminal pour avoir plus de gaz liquéfié qui va se faire au Havre, nous avons sécurisé nos volumes et nous sommes à plus de 90% de nos stocks. Donc en franco-français les choses vont bien se passer pour cet hiver", a déclaré le président, ajoutant : "Par contre, je pense que c’est une bonne chose qu’il y ait une coopération accrue et plus de volume à travers le gazoduc italien."