Emmanuel Macron se rendra à Berlin lundi, son premier déplacement après son investiture

Emmanuel Macron et Olaf Scholz "aborderont les questions liées à l'Ukraine et aux enjeux de souveraineté européenne", précise la présidence française. "La discussion portera notamment sur les aspects de défense et d'énergie, dans la continuité des engagements pris lors du Sommet de Versailles. [...] Ils évoqueront également les grands dossiers internationaux dans le cadre de la présidence allemande du G7, dont le sommet aura lieu au mois de juin prochain. La situation au Sahel, les Balkans occidentaux et la relation UE-Chine seront également discutés."