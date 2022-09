Emmanuel Macron se rendra aux obsèques d'Elizabeth II

L'Élysée n'a pas précisé quand le chef de l'État arrivera finalement à New York - lundi soir ou mardi matin -, les modalités de ses déplacements entre Paris, Londres et New York n'étant toujours pas définitives. Les équipes du président n'ont pas spécifié non plus comment il se rendrait en Angleterre pour assister aux obsèques, alors qu'il a été recommandé aux invités d'éviter jets privés, hélicoptères ou voitures privées pour se déplacer.