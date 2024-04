Emmanuel Macron veut lancer une troisième convention citoyenne en 2024

Emmanuel Macron a annoncé vendredi qu'une nouvelle convention citoyenne allait être lancée d'ici à la fin de l'année. "Elle a vocation à aboutir avant la fin du quinquennat", a précisé le président français, sans annoncer le thème sur lequel elle portera.

Après celles sur le climat et la fin de vie, l'exécutif va lancer une nouvelle convention citoyenne. "Une troisième convention sera bien lancée prochainement, elle a vocation à aboutir d'ici à la fin du quinquennat", a déclaré vendredi Emmanuel Macron, lors d'un échange avec les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie au Conseil économique, social et environnemental (CESE). Elle sera "lancée avant la fin de l'année" et son thème sera étudié en lien avec le CESE, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, "on peut tout à fait imaginer d'avoir des conventions d'initiative citoyenne", a assuré le chef de l'État. Le dirigeant n'a pas non plus exclu de recourir à des référendums. "Je réfléchis à plusieurs référendums dont je pourrais prendre l'initiative" mais "je veux le faire au bon moment", a-t-il affirmé. Toutefois, ces votes sont "rarement la réponse à la question posée et plutôt "oui ou non" à la personne qui la pose", a-t-il encore souligné.

La Convention sur la fin de vie a donné satisfaction

Pour rappel, la Convention sur la fin de vie a réuni pendant plusieurs mois quelque 200 Français tirés au sort pour réfléchir à un changement de loi en matière de fin de vie puis donner des recommandations. Ce travail a débouché sur un projet présenté le 10 avril en Conseil des ministres et qui a commencé son parcours législatif lundi à l'Assemblée nationale. En l'état, l'aide à mourir serait réservée aux patients majeurs, nés en France ou résidant de longue date dans le pays, et en mesure d'exprimer clairement leur volonté. Il faudra également ressentir des souffrances intolérables et impossibles à traiter, physiques ou psychologiques. Enfin, le pronostic vital devra être engagé à court ou moyen terme.

"Sur un sujet avec une telle dimension éthique", la Convention a constitué "un des facteurs d'apaisement de la société tout en la faisant cheminer", s'est félicité le président de la République, qui souhaite donc logiquement renouveler l'expérience sur une autre problématique.