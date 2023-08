Emmanuel Macron veut un enseignement de l'histoire "chronologique", mais n'est-ce pas déjà le cas ?

"Cette déclaration du président de la République est très étonnante", a également réagi auprès de TF1info Elena Pavel, professeure dans un collège parisien et membre du bureau national de l'APHG. "Les programmes sont chronologiques de la primaire au lycée, et ce n'est pas nouveau puisque c'était déjà le cas lorsque j'étais élève", a-t-elle ajouté, dénonçant un "effet d'annonce" "déconnecté de la réalité". L'enseignante assure que ses collègues respectent ces programmes et leur chronologie, "les professeurs ne sont pas les seuls décisionnaires de la façon d'appliquer les programmes", explique-t-elle, évoquant notamment les inspecteurs garants de leur bonne application.

Des dires facilement vérifiables en jetant un œil aux programmes de collège et de lycée sur le site de l'Éducation nationale. En classe de sixième, les élèves commencent leur apprentissage par l'étude de "la longue histoire de l'humanité et des migrations" et abordent également le monde antique. En cinquième, ils avancent dans le temps pour se pencher sur les chrétientés et l'islam (VIe-XIIIe siècles) ou les transformations de l'Europe et l'ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles. Les collégiens de quatrième balayent les XVIIIe et XIXe siècle, notamment les Lumières, et en troisième le programme s'intéresse à la Première et Seconde Guerre mondiale, et à la République française jusqu'aux années 1980.