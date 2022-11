McKinsey : des juges d'instruction enquêtent sur le rôle des cabinets de conseil, notamment pour les présidentielles 2017 et 2022

Quelques mois après l'éclatement d'une affaire impliquant le cabinet de conseil McKinsey, ce nom pourrait revenir sur le devant de la scène, dans de nouvelles procédures judiciaires. Le parquet national financier (PNF) a ouvert deux informations judiciaires fin octobre, a indiqué jeudi le procureur de la République financier Jean-François Bohnert dans un communiqué.

La première information a été ouverte le 20 octobre 2022, "notamment des chefs de tenue non conforme de comptes de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne, portant sur les conditions d'intervention de cabinets de conseils dans les campagnes électorales de 2017 et 2022". L'autre, le 21 octobre, pour "favoritisme" et "recel de favoritisme". Des décisions prises suite à des plaintes et signalements d'élus, de particuliers et d'associations.

Ces révélations secondent celles du Parisien, qui avait annoncé quelques heures plus tôt qu'une enquête était ouverte visant Emmanuel Macron pour "favoritisme" et "financement illégal de campagne électorale", uniquement pour celle de 2017 en revanche. Trois juges d'instruction se penchent sur les liens entre le chef de l'État, son entourage et le cabinet de conseil américain McKinsey, en particulier sur les conditions d'attribution de certains contrats publics, passés avec l'entreprise pour de gros montants, d'après le quotidien.