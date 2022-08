Emmanuelle Wargon nommée à la tête du régulateur de l'énergie, que deviennent les anciens ministres de Macron ?

Que le couple exécutif ait choisi de se passer d'eux ou qu'ils n'aient pas pu assurer leur place au gouvernement - faute d'avoir été élus au suffrage universel par exemple - ils ne font plus partie de l'équipe gouvernementale. Pour certains ministres, la reconversion est difficile et critiquée. Tour d'horizon de ce que sont devenues les anciennes figures des gouvernement Philippe et Castex.