Emploi des seniors : cinq choses à savoir sur l'index prévu dans la réforme des retraites

C'est l'un des (nombreux) points qui irritent les oppositions. D'après elles, l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge légal va pousser de plus en plus de seniors au chômage. Elles s'appuient pour cela sur un chiffre : celui du taux d'emploi des actifs les plus âgés. En 2021, 51% des 55-64 ans avaient un emploi, selon la Direction des statistiques du ministère du Travail. C'est certes beaucoup plus qu'en 2008 (38%), mais encore en dessous de la moyenne européenne (60,5%). Le différentiel est même encore plus fort pour les 60-64 ans (33% en emploi, contre 46% dans la zone euro).

Avec la réforme, l'exécutif promet de combler le retard. Le décalage de l'âge de la retraite est "un des leviers les plus efficaces pour augmenter l'emploi des seniors", assure-t-il. Sous l'effet de la réforme, le taux d'emploi des plus de 60 ans augmenterait de deux points dès 2025 et de six points à partir de 2030.