Emploi des seniors, salaires, CPF... les organisations patronales reçues à Matignon

Ils ont ensuite "une liste de sujets dont ils veulent discuter" à Matignon, a ajouté le président du Medef, assurant qu'ils ne viennent "pas avec des propositions et des solutions".

Après le rejet par le Conseil constitutionnel des dispositions de la réforme des retraites sur l'index et le CDI seniors, les syndicats entendent parler de l'emploi de ceux-ci avec Elisabeth Borne. Au-delà du recul de l'âge de départ en retraite à 64 ans, "si on veut augmenter le taux d'activité du pays, il faut qu'on ait un taux d'emploi des seniors plus élevé", insiste Geoffroy Roux de Bézieux.

Il souhaite mettre à l'agenda social la question de la transition entre le travail et la retraite "pour permettre aux gens de prendre leur retraite progressivement" comme cela se fait dans certains pays d'Europe du Nord.