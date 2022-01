Emploi : est-il vrai que la durée moyenne de travail en France "est plus proche de 39 heures que de 35" ?

Pour le savoir, il faut se tourner vers les données d'Eurostat, la direction chargée de la statistique à l'échelle européenne. Si l'on prend le nombre moyen d'heures travaillées par semaine dans l'activité principale, les salariés français travaillent 37,4 heures par semaine, soit moins que ce qu'affirme le député du Nord.

Seulement, cette donnée comporte un biais. Elle prend en compte le travail à temps-partiel, qui représente aujourd'hui 18% des contrats en France. Il est donc plus approprié de prendre les données portant sur les seuls contrats à temps plein. Et là, on atteint effectivement les niveaux évoqués par l'élu La France insoumise. Selon les derniers chiffres, sur l'année 2020, les Français travaillaient 40,4 heures par semaine. Soit peu ou prou autant que les autres États membres de l'Union européenne (40,7 heures/semaine).