En 2015, Elisabeth Borne a-t-elle fait un "cadeau" de 12 milliards d'euros aux sociétés d'autoroutes ?

Pas forcément la plus médiatique des ministres lors du premier quinquennat Macron, Elisabeth Borne s'est malgré tout imposée comme une figure de la majorité. Promue à Matignon, elle se trouve bien plus exposée et voit son bilan politique passé au peigne fin depuis sa nomination.

Certains pointent du doigt son action en tant que ministre, tandis que d'autres mettent en avant un accord conclu auparavant, en 2015, à une époque où la désormais Première ministre épaulait Ségolène Royal. Sur les réseaux sociaux, il lui est ainsi reproché d'avoir offert un "cadeau" aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, pour un montant avoisinant les 12 milliards d'euros. Une opération peu judicieuse pour l'État, qui a été notamment déplorée par la Cour des comptes.