En agitant la menace d'une dissolution de l'Assemblée, Emmanuel Macron met la pression sur Les Républicains

Une telle décision interviendrait si l'exécutif est obligé d'utiliser le 49-3 sur ce texte et que l'opposition dépose et vote une motion de censure dont la conséquence serait la démission du gouvernement. "Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, [le président de la République] s'en remettrait aux Français et les Français trancheraient et diraient quelle est la nouvelle majorité qu’ils veulent", a confirmé sur LCI le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Pour éviter d'en arriver-là, le président de la République en appelle donc à la responsabilité des oppositions, en particulier des Républicains. Pourquoi eux ? Tout d'abord parce qu'ils sont les seuls à être favorables à une réforme des retraites, quand la Nupes et le Rassemblement national ne veulent pas en entendre parler. Aussi depuis le début du quinquennat, c'est de leur côté que le camp présidentiel, qui ne bénéficie pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, va chercher du soutien pour faire adopter ses textes. "C’est à eux de choisir et c’est à eux de construire une majorité", a estimé Olivier Dussopt, mettant encore un peu plus de pression sur leurs épaules.

Emmanuel Macron sait aussi qu'en cas de nouvelles élections législatives, Les Républicains n'arriveraient pas à faire réélire autant de députés qu'en juin dernier, et qu'ils verraient les effectifs de leur groupe au palais Bourbon diminuer.