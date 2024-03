EN BREF - À Marseille, Macron annonce une dizaine d'opérations "Place nette XXL" contre la drogue

Le président de la République a effectué ce mardi une visite surprise à Marseille à l'occasion d'une opération "Place nette" contre le trafic de drogue. Lancée lundi, elle a permis l'arrestation de 82 personnes et le placement en garde à vue de 63. Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une dizaine d'opérations "Place nette XXL" qui devraient s'étendre sur plusieurs semaines en France.

Une visite surprise dans la ville qu'il a le plus visitée depuis son élection en 2017. Ce mardi, le président de la République s'est rendu à Marseille (Bouches-du-Rhône) pour annoncer le lancement d'une "opération sans précédent" baptisée "Place nette XXL", destinée à "porter un coup d’arrêt aux trafics de drogues" qui gangrènent la ville. L'opération conduite dans la cité phocéenne au même moment a mené à une série d'interpellations et de saisies. Voici ce qu'il faut retenir de sa visite et des opérations "Place nette XXL".

Opération "Place nette XXL", c'est quoi ?

• Lancées depuis septembre 2023 dans plusieurs villes de France pour démanteler les 4000 points de deal dénombrés dans le pays, les opérations "Place nette" permettent de mobiliser des forces de l'ordre jour et nuit pour empêcher un réseau de se réinstaller, en lien avec la justice. À ce jour, elles ont conduit à près de 90 opérations de police, mobilisant plus de 20.000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire. Elles ont permis l'interpellation de près de 1000 individus, et la saisie de près de 500 kg de cannabis, 250 armes et 1,7 million d'euros d'avoirs criminels.

• À Marseille, c'est une opération "Place nette XXL" qui a été mise en place lundi, selon la terminologie choisie par l'Élysée. Préparée depuis six mois, celle-ci a mobilisé 750 forces de l'ordre. Elle s'étalera encore sur trois semaines, avec 4000 forces de l'ordre mobilisées chaque semaine. 170 opérations ciblées sont prévues dans la cité phocéenne.

Quels résultats à Marseille ?

• En deux jours, les forces de l'ordre ont arrêté 82 personnes dans la cité phocéenne. À ce stade, 63 personnes ont été placées en garde à vue, deux armes saisies, ainsi que plus de 350.000 euros en liquide ou en avoirs, 8,2 kg de cannabis et 339 g de cocaïne, selon un premier bilan de la préfecture de police communiqué à TF1 et LCI.

• "Il y a eu un investissement historique de la nation au profit des Marseillais", a salué Emmanuel Macron. "On a eu des résultats. Dans plusieurs quartiers, des points de deal ont fondu", assure Emmanuel Macron, devant les journalistes. "La situation est très difficile à Marseille, comme dans beaucoup d'autres villes. La drogue est un fléau mondial croissant. Nous avons accru les moyens partout sur le territoire."

La première d'une dizaine d'opérations

• L'opération "XXL" menée à Marseille "est la première d'une dizaine d'opérations" dans d'autres villes françaises, a annoncé le chef de l'État.

• "L'objectif est de rendre la vie des trafiquants impossible. Nous n'avons pas le droit d'avoir un discours de défaite", a martelé Emmanuel Macron devant les journalistes, après son bain de foule dans le quartier de la Castellane.

• "Nous frapperons sur tous les fronts, nous allons taper les dealers au porte-monnaie et bloquer leurs avoirs", a également déclaré le Premier ministre, Gabriel Attal, à l'Assemblée nationale. "Nous nous attaquerons à chaque point de deal, un à un."