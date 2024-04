EN DIRECT - Pour ses 100 jours, Gabriel Attal prononce un discours sur l'autorité depuis Viry-Châtillon

Ce jeudi 18 avril, le Premier ministre fête ses 100 jours à Matignon. Pour l'occasion, il se déplace dans la matinée à Viry-Châtillon (Essonne), ville marquée par la mort de Shemseddine. Il y prononcera un discours sur l'autorité et fera des annonces judiciaires et éducatives.

Pour ses 100 jours à Matignon, Gabriel Attal s'offre une journée marathon et communication. Elle commencera ce matin par un déplacement à Viry-Châtillon (Essonne), ville marquée par la mort de Shemseddine, où il prononcera "un discours sur l'autorité au cœur de la République". Le déplacement comportera un volet judiciaire et un autre sur "le rôle de l'école", notamment avec la question des internats, a indiqué une source gouvernementale, et des annonces sont attendues sur ces deux volets.

BONJOUR Bienvenue dans ce direct destiné à compiler les propos et annonces du Premier ministre, en déplacement à Viry-Châtillon (Essonne) ce matin pour parler "autorité".

Il y a une dizaine de jours à l'Assemblée nationale, alors que le pays avait été marqué par plusieurs passages à tabac de jeunes près de leurs établissements scolaires, le Premier ministre avait promis des mesures "extrêmement fortes" en vue d'un "sursaut" de la société et d'un rétablissement de "l'ordre", "partout", dans la rue, les classes et les familles. Ce mercredi, Emmanuel Macron a demandé à son gouvernement de se lancer dans une grande concertation pour trouver des solutions au "surgissement de l'ultraviolence", en particulier parmi les plus jeunes, avec l'objectif d'aboutir à un projet de loi avant l'été.