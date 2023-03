EN DIRECT - La responsabilité du gouvernement engagée, les députés vont examiner deux motions de censure

C'est cette dernière qui a le plus de chances d'être adoptée, puisqu'elle sera votée par le RN, la Nupes, les non-inscrits, les Liot et une quinzaine de députés LR. Toutefois, il sera difficile pour les parlementaires d'atteindre la majorité, fixée à 287. Si aucune motion n'est adoptée, la réforme des retraites sera définitivement adoptée et pourra être promulguée. Dans le cas contraire, elle ne le sera pas via ce projet de loi, et le gouvernement devra démissionner. Dans les deux cas, la bataille politique continuera.