EN DIRECT - Retraites : après le 1er-Mai, l'intersyndicale se réunit ce matin

CONDAMNATION





Le député LFI Alexis Corbière était l'invité de RMC ce matin. Il a condamné les violences qui ont eu lieu durant les manifestations du 1er-Mai, estimant que "les gens qui vont en manifestation avec des cocktails Molotov, c'est dingue". "Je condamne toutes les violences", a assuré l'élu qui a eu une pensée pour le CRS brûlé par un lancé de cocktail Molotov.

Des violences "irresponsables" et "détestables" a estimé le député qui s'est dit "pour des manifs populaires, où on va tous ensemble avec des vieux, avec des gamins..." et a estimé que "les black blocs font le jeu méditico-politique que souhaitent Darmanin et Macron" en détournant la conversation sur les violences et non sur la politique du gouvernement.