EN DIRECT - Macron au Stade de France : quel accueil pour le président lors de la finale de la Coupe de France ?

MACRON DEVRAIT RESTER EN TRIBUNES





La venue confirmée d'Emmanuel Macron attise les mouvements de protestation sociale, même si le chef de l'État n'a pas prévu, a priori, de descendre sur la pelouse en marge de la rencontre, saluer les deux équipes, comme le veut parfois la coutume.





Le président français ne remettra pas non plus la Coupe au vainqueur depuis la pelouse, comme il en était l'usage depuis trois ans et la crise Covid.