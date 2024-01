EN DIRECT - Agriculteurs en colère : l'A64 bloquée dans le Sud-Ouest, d'autres actions prévues ce dimanche

Interrogé sur LCI sur le mal-être agricole, qui serait notamment causée par les contraintes liées à la transition écologique, Fabien Roussel estime que "les agriculteurs savent remettre en cause leurs pratiques, en changer, s'adapter. Ils en font la démonstration et parfois à leur détriment, et c'est ça qui suscite de la colère. Mais on ne peut pas dire qu'ils n'évoluent pas".





Le secrétaire général du PC ajoute, peu de temps après : "On ne peut pas imposer une transition écologique si derrière, ça pénalise ceux qui sont au cœur de cette filière agricole. On ne fera pas la transition écologique contre eux, mais avec eux".