EN DIRECT - "Je ne songe pas à démissionner", assure Amélie Oudéa-Castéra dans Bonjour ! La Matinale TF1

"Les groupes de niveau procèdent d'une volonté : remettre l'exigence à tous les étages. Cette ambition est portée par le chef de l'État et le gouvernement. On va les mettre en place à la rentrée prochaine en sixième et en cinquième pour en faire un outil 'égalité des chances. Le tout avec plus de moyens", assure Amélie Oudéa-Castéra.





Dans le détail, "des suppressions de poste ont été annulées et des rééquilibrages se font entre le premier et le second degré. La relocation de la fameuse 26e heure va permettre de redonner des marges de manœuvre pour ces groupes de niveau, qui doivent remettre en marche l'ascenseur scolaire. Dans les établissements avec des difficultés plus fortes, il y aura la création de 830 ETP", continue la ministre de l'Éducation nationale, qui affirme qu'il n'y aura pas de disparités territoriales vis-à-vis de ce dispositif.