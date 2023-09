EN DIRECT - Baccalauréat, harcèlement scolaire... le ministre Gabriel Attal invité du 20H de TF1

Le ministre de l'Education nationale détaille ce soir les annonces qu'il a faites un peu plus tôt auprès des professeurs et des proviseurs. Dans une note, il a notamment dévoilé le calendrier du baccalauréat 2024 qui débutera pour les épreuves de philosophie et de spécialités dès le 18 juin prochain, jusqu'au 21 juin.





La note du bac repose désormais à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales, dont les épreuves de spécialités, la philosophie et le grand oral, passés en classe de Terminale.