EN DIRECT - Le prix de l'électricité augmentera en moyenne de 18 euros par mois, annonce Bruno Le Maire sur TF1

"Ils ont totalement raison. Je partage la douleur de tous les paysans français et leur colère", assure le ministre l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, invité d'Anne-Claire Coudray dans le JT de 20H de TF1, au sujet du "ras-le-bol" des agriculteurs. "Le Premier ministre, Gabriel Attal, recevra demain (lundi) la FNSEA. Il y a urgence à prendre un certain nombre de décisions. Pour ce qui me concerne, il y en a deux."





"Sur les mois qui viennent, ça va être la simplification drastique des normes. Il y a un projet de loi de simplification qui nous a été demandé par le président de la République. Je dis à tous les agriculteurs qui nous écoutent : 'mobilisez-vous, faites nous des propositions de simplification drastiques'. Les normes sont trop complexes, trop lourdes, trop coûteuses, et parfois impossibles à appliquer", explique le patron de Bercy. "La France doit agir de manière souveraine sur cette question de normes."





"J'ai demandé aussi à la DGCCRF de mobiliser 100 inspecteurs pour aller vérifier que, dans les négociations commerciales, qui sont en en cours entre les distributeurs et les agriculteurs, on protège le revenu de nos producteurs et que la loi EGAlim est strictement et rigoureusement appliquée", conclut-il.