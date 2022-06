EN DIRECT - Incidents au Stade de France : Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra entendus au Sénat

Quatre jours après le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, le gouvernement sommé de s'expliquer. Depuis ce week-end, les versions divergent pour expliquer les incidents.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin estime que "30 à 40.000" supporters de Liverpool se sont rendus à Saint-Denis sans billets ou munis de faux, une version appuyée par la Fédération française de football, et ont ainsi engorgé les accès. Outre-Manche, on rejette plutôt la faute sur l'organisation française et les forces de l'ordre.