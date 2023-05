EN DIRECT - Commémorations du 8-Mai : journée d'hommages sous haute sécurité pour Emmanuel Macron

Pour sa visite à Lyon, plusieurs organisations ont appelé les opposants à la réforme des retraites à manifester. La CGT du Rhône appelle dans un communiqué à "rendre hommage aux résistantes et résistants en défendant avec détermination le système de retraites issu de leur combat, mis à mal par le patronat et le gouvernement". Le syndicat donne rendez-vous aux manifestants à 14h devant le mémorial national de la prison Montluc. La préfecture du Rhône a prévu la mise en place d'un périmètre de sécurité à Montluc qui impliquera "un certain nombre de restrictions de circulation, notamment pour les automobilistes, piétons et usagers des transports en commun", a-t-elle indiqué dans un communiqué.