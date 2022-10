EN DIRECT - Carburants : grève reconduite chez TotalEnergie et ExxonMobil, ce dimanche

⛽ ESSENCES





À 13h ce samedi, 20,7% de stations-services connaissent des difficultés sur un produit au moins, contre 19% hier, nous indique-t-on au ministère de la Transition énergétique.





Les Hauts-de-France et l’Ile-de-France restent particulièrement touchées, même si la situation s’y améliore très légèrement. À titre d’exemple, 41% des stations rencontrent des difficultés dans le Pas-de-Calais (contre 52% avant-hier et 42% hier), 39 % dans le nord (contre 47% avant-hier et 43% hier).