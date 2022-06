EN DIRECT - Élections législatives : une campagne "extrêmement atone", selon le politologue Jérôme Jaffré

DÉFAITE DE MANUEL VALLS





Manuel Valls a perdu dimanche au premier tour des élections législatives, dans la 4e circonscription des Français de l'étranger. "Il ne s'est pas remis des allers-retours politiques et géographiques", commente Jérôme Jaffré. "Il était élu d'Évry, dans l'Essonne, il est allé à Barcelone, il a échoué, et revient face à un candidat sortant, macroniste, qui a toutes les chances d'être élu au second tour."