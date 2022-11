Débat pour la présidence LR sur LCI : les propos des candidats passés au crible

Ils sont trois sur la ligne de départ. Les députés Eric Ciotti, Aurélien Pradié et le sénateur Bruno Retailleau sont candidats pour la présidence des Républicains, une élection dont le premier tour est prévu les 3 et 4 décembre prochains.

Pour départager les trois prétendants, LCI organise ce lundi 21 novembre le seul et unique débat avant le scrutin. Un événement à suivre sur le canal 26. La soirée débutera dès 19h50, et les trois hommes confronteront leurs projets et leur vision de la France à partir de 20h30.