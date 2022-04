EN DIRECT - Présidentielle : Emmanuel Macron en visite au Havre et Marine Le Pen en meeting à Avignon

La campagne sur le terrain se durcit entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Après être resté en retrait avant le premier tour, le président-candidat s'engage pleinement dans la bataille à 10 jours du premier tour, le duel avec la candidate du Rassemblement national s'annonçant beaucoup plus serré qu'en 2017. Le dernier sondage Ifop-Fiducial pour TF1info donne l'actuel chef de l'État vainqueur à 53% au soir du second tour, le 24 avril prochain.