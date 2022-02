EN DIRECT - Présidentielle 2022 : "Un parrainage n'est pas un soutien, il faut arrêter cette confusion", prévient Bayrou

UN MEETING PLUS INTIMISTE DE V. PÉCRESSE EN VENDÉE





Pour son premier meeting depuis le Zénith dimanche, Valérie Pécresse s'est rendue à Mouilleron-le-Captif en Vendée, dans une forme totalement différente, bien plus intimiste. La candidate LR a choisi de parler en marchant sans aucune note, au milieu du public, avant un temps de questions et réponses avec la salle. Si elle devait refaire son discours de dimanche, elle le ferait "de manière plus parlée, ça me correspond plus".





"Il semble que je sois la femme à abattre", a-t-elle lancé, avant de poursuivre : "Dans les campagnes il y a des bourrasques, des bons et mauvais moments… moi je suis comme un marin vendéen, je trace ma route et je ne dévie pas de mon cap", a-t-elle assuré.





"Certains voudraient me caricaturer en ce que je ne suis pas", a-t-elle ajouté, affirmant avoir des "convictions" : "Aimer viscéralement la France et détester les injustices voila… Valérie Pécresse, c’est ça !" La candidate a par ailleurs dit souhaité "tourner la page d'Emmanuel Macron", "un président du zigzag" et "caméléon", estimant qu'il est "temps de choisir une équipe qui trace un sillon droit". "Pas un mandat de plus ! Cinq ans, c'était trop, et dix ans ce sera trop tard", a-t-elle encore lancé.





"Rien dans mon discours ni dans mon attitude n'accrédite le Pécresse-bashing dont je suis victime depuis une semaine", avait-elle affirmé lors d'une conversation en marge du déplacement, en dénonçant "une stratégie totalement orchestrée par les macronistes qui veulent me discréditer".





Elle n'a pas répété au cours de son discours les termes "grand remplacement" et "Français de papier", qu'elle avait prononcés au Zénith.