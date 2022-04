DIRECT - Débat présidentielle 2022 : la presse décerne un léger avantage à Macron

LÉGER AVANTAGE MACRON POUR LA PRESSE





"Avantage Macron", "Duel sans concession", "Toujours pas la hauteur"... Ce matin, la presse française offre un léger avantage au président de la République après son débat avec Marine Le Pen, hier soir.





"Macron domine, Le Pen tient le choc", résume alors l'ultime édition du Figaro, notant dans son éditorial "une légitimité acquise et persistante d'Emmanuel Macron". Même constat à Midi Libre. "Contradictoire et floue dans bien des domaines, Marine Le Pen, combative et modérée, a montré les limites de l'exercice", appuie Olivier Biscaye, opposant un Emmanuel Macron "un tantinet certain de son fait" mais "offensif et précis" et qui a "gagné cette première manche" avant le vote de dimanche.





Tous s'accordent également à souligner la bonne tenue des échanges, contrastant avec le dernier duel entre les deux candidats. "Merci pour ce moment", ose ainsi Frédéric Vézard dans son édito pour les Dernières Nouvelles d'Alsace, content d'avoir assisté à un "débat limpide" où "deux visions de la France se sont confrontées à ciel ouvert".