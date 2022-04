EN DIRECT - Brice Teinturier : "En 2017, le débat d'entre-deux-tours avait amplifié l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen"

M. LE PEN PERÇUE COMME PLUS "FÉMINISTE" QU'E. MACRON





La moitié des Françaises (49%) considèrent Marine Le Pen comme "féministe" contre 30% pour Emmanuel Macron, selon un sondage Ifop réalisé auprès de femmes et publié mercredi par le magazine Elle. Les femmes interrogées font davantage confiance à la candidate du RN qu'au président sortant pour lutter contre le harcèlement de rue (51% contre 34%), le sexisme et les violences sexuelles (48% contre 36%), les inégalités salariales (49% contre 35%). "Son discours sécuritaire semble la rendre crédible sur les questions des violences faites aux femmes", analyse François Kraus, directeur du pôle "politique" et expert "genre et sexualités" à l'Ifop.





Les femmes interrogées font en revanche plus confiance à Macron qu'à Le Pen pour lutter contre la haine contre les personnes LGBT (50% contre 29%) et les stéréotypes de genre (46% contre 40%). 53% des femmes interrogées disent vouloir voter pour le président sortant au deuxième tour, 47% pour la candidate du RN. "Au second tour en 2002, le vote en faveur de son père était deux fois plus faible chez les femmes (11%) que chez les hommes (26%)", précise François Kraus. "Cette différence n'existe plus."