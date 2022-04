EN DIRECT - Présidentielle 2022 : les dernières informations du dimanche 17 avril

MAIN TENDUE





Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure s'est dit prêt samedi à engager un dialogue avec Jean-Luc Mélenchon pour les législatives, mais la chef des députés LFI Mathilde Panot a répondu qu'il n'y aurait pas de discussions avec le PS et que ce refus était "définitif". Alors que les Insoumis ont proposé vendredi aux écologistes et aux communistes de former une coalition pour les législatives des 12 et 19 juin, mais en excluant le Parti socialiste, Olivier Faure assure que "(sa) main est tendue", dans un entretien au journal Libération.